Terza e ultimo appuntamento con Pio e Amedeo, il 30 Aprile 2021 su Canale 5. Qualcuno sente già la mancanza dei due comici pugliesi, che in questi ultimi venerdì sera ci hanno regalato momenti di grande leggerezza. Le gag della settimana scorsa hanno divertito molto, specialmente quella in compagnia di Francesco Totti. Tra gli ospiti del 30 aprile Eros Ramazzotti, Raoul Bova, Nina Zilli, Noemi, Malena, Francesco Pannofino, storica voce fuoricampo del programma Emigratis e il matematico Piergiorgio Odifreddi.

Uno dei momenti più significativi, a inizio puntata, lo ha regalato proprio Eros Ramazzotti.

Prima di esibirsi, il cantante ha risposto alle domande "scomode" e tutte da ridere di Pio e Amedeo. «Quando hai conosciuto Michelle Hunziker aveva appena fatto la pubblicità della biancheria intima, da dove l'hai riconosciuta?». Risponde il cantante guardando la foto della nota pubblicità: «Non era male e anche adesso sta ancora in forma». Pio e Amedeo continuano a punzecchiarlo: «Lo vogliono sapere tutti, ma perché Michelle ride sempre? Che si ride?». A quel punto, Eros - sempre molto riservato sulla sua vita privata - spiazza tutti: «A letto non rideva...». Risate in studio.

Poi, arriva il momento dell'esibizione. Eros Ramazzotti regala ai fan un medley delle sue canzoni più belle. Una sorta di concerto in diretta tv: Un'emozione per sempre, L'Aurora, Adesso tu, Terra promessa, Più bella cosa e Se bastasse una canzone dedicata ai lavoratori dello spettacolo.

Durante l'esibizione, appaiono sui monitor le immagini proprio della manifestazione fatta dai lavoratori dello spettacolo in Piazza del Popolo a Roma, un paio di settimane fa.

Pio e Amedeo concludono rivelando un bel gesto fatto dal cantante: «Ha devoluto il suo cachet ai lavoratori dello spettacolo» ed Eros Ramazzotti risponde che il suo gesto rappresenta solo una goccia nell'oceano e spera che in tanti lo imiteranno! Applausi in studio.

Concludiamo con ciò che è scritto sulla pagina ufficiale Facebook di Pio e Amedeo:

"L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e senza il lavoro di tutti quelli intorno a noi, non esisterebbe alcun tipo di spettacolo.. Ripartiamo perché PIÙ BELLA COSA NON C'E' 🤩"