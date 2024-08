Immediata presa di posizione del Sindaco Pippo Midili alla notizia della possibile chiusura dei terminal marittimi di via Luigi Rizzo e via Acqueviole per mancanza di gestore: nella giornata odierna infatti la Comet di Messina ha deciso di lasciare la gestione, scaduta nei mesi scorsi, non partecipando alla gara d’appalto per il rilascio della nuova concessione decennale, andata deserta alla fine del mese scorso. Dopo oltre 12 anni quindi l’azienda amministrata da Ivo Blandina, ha deciso di dire basta contestando gli oneri di servizio previsti nel bando e la mancanza di copertura del costo del personale, delle manutenzioni e dei servizi resi all’utenza, oltre che del canone.

“Non ci sono assolutamente le condizioni per poter continuare la gestione dei terminal dell’Autorità portuale”, ha detto Blandina comunicando di aver avviato le procedure per il licenziamento di otto lavoratori in servizio all’interno delle due strutture di via Luigi Rizzo e via Acqueviole.