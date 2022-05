Cinque le Ducati nelle prime dieci posizioni della griglia di partenza del GP di Francia di MotoGP che si corre domenica sul circuito di Le Mans. Davanti a tutte le moto ufficiali di Borgo Panigale che si sono conquistate le prime due posizioni con Pecco Bagnaia, che ha fatto segnare il nuovo record della pista con un fantastico 1:30.450, di soli 69 millesimi più veloce di Jack Miller.

Dietro, con un ritardo intorno ai due decimi, Aleix Espargaro (Aprilia) e Fabio Quartararo (Yamaha), che hanno preceduto di pochissimo l'altra Ducati di Enea Bastianini (Gresini Racing), seguito a sua volta dalla prima delle due Pramac (motorizzate Ducati), quella del francese Johann Zarco, però più lento di quasi mezzo secondo nonostante corresse sul circuito di casa.

Rispettivamente settima e ottava le Suzuki di Mir e Rins, che precedono l'altra Pramac di Jorge Martin, che come Mir è approdato in Q2 dalla Q1, e la Honda di Marc Marquez, affiancato in quarta fila dal compagno di squadra Pol Espargaro e dalla LCR Honda di Takaaki Nakagami (LCR Honda).

Questa la Top 10 dopo la Q2:

01. Francesco Bagnaia - (Ducati) - 1:30.450

02. Jack Miller - (Ducati) - +0.069

03. Aleix Espargaró - (Aprilia Racing) - +0.159

04. Fabio Quartararo - (Yamaha) - +0.238

05. Enea Bastianini - (Gresini Racing) - +0.261

06. Johann Zarco - (Pramac) - +0.413

07. Joan Mir - (Suzuki) - +0.493

08. Alex Rins - (Suzuki) - +0.527

09. Jorge Martín - (Pramac) - +0.618

10. Marc Márquez - (Honda) - +0.698

Domenica lo spegnimento dei semafori, come sempre, è previsto per le ore 14.







Crediti immagine: twitter.com/ducaticorse/status/1525478876859797506