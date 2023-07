“Soldi e Preghiere” è un volume di Pasquale Giustiniani pubblicato per i tipi di Rubettino.

Il titolo che, a prima vista può sembrare irriverente, trova la sua ragion d’essere già nell’ “Economia Civile” dell’abate settecentesco Antonio Genovesi che aveva analizzato tali tematiche apparentemente distanti.

Pasquale Giustiniani, ordinario di Filosofia teoretica della Facoltà di Teologia dell’Italia Meridionale in Napoli mette in risalto nel suo agevole scritto che, chi come Genovesi già nel XVIII secolo prospettava un umanesimo del mercato, può a giusto titolo essere considerato come antesignano dell’economia di comunione e della critica al capitalismo finanziario che si sta attuando nel dibattito economico ed ecclesiale suscitato dalla cosiddetta “Economy of Francesco”.

A distanza di qualche secolo la contiguità tra “soldi e preghiere” può anche essere vista come una via per costruire un mondo più buono e più umano.

La tesi contemporanea cerca di comprendere economia e finanza alla luce di un’antropologia relazionale, correlando eco-nomia con eco-logia in nome di un autentico benessere degli uomini e delle donne.

Un libro questo di grande attualità economico - teologica.