Mercati spiazzati dalle vicende su Brexit

Per la terza volta l'intesa che la premier May aveva raggiunto con Bruxelles è stata bocciata dal parlamento britannico.

Adesso si aprono scenari sempre più inquietanti, visto che il 12 aprile potrebbe essere la data per una Brexit senza accordo.

Per questo motivo i mercati hanno punito la sterlina, anche se non in maniera così forte come ci si sarebbe atteso, con un ribasso contenuto nei confronti dell'euro e leggermente più accentuato in rapporto al dollaro.

Ma cosa potrà accadere la prossima settimana, quando delle decisioni comunque dovranno esser prese, nessuno ancora è in grado di ipotizzarlo.