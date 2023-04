Lungo la spiaggia di Cervia, famosa località della riviera romagnola, si svolgera dal 21 aprile al 1 maggio la 43a edizione di Artevento, festival internazionale dell'aquilone con la partecipazione di oltre 250 artisti provenienti da 50 paesi di tutti i continenti.

Sarà una occasione imperdibile per ammirare la più completa rassegna di aquiloni in volo simultaneo e per immergersi nella magia di una pratica nata oltre 2500 anni fa.