"Ah Lollooo... vedemo 'n po... pepe, pecorino, guanciale, ova... e 'a pasta? Te 'a se fatta da' 'a pasta? E nno... e poi famo 'a figura de peracottari. E porta pure un po' d'abbacchio, me raccomannoooo..."

Mentre India, Cina, Giappone e persino i Paesi arabi si danno da fare per creare e commercializzare veicoli spaziali come lanciatori, satelliti, stazioni orbitanti, lander, rover e quant'altro, anche l'Italia di Giorgia Meloni ha deciso di non perdere il treno della space economy investendo circa 5 miliardi di euro nel settore tra risorse nazionali e fondi europei.

Qual è stato il primo risultato? Il progetto "Italian Space Food", finalizzato a portare la pasta italiana nello spazio, promosso dal cognato Lollobrigida che ha coinvolto nell'impresa Barilla e Rana, "pensato" per promuovere le eccellenze alimentari italiane e per svolgere ricerche sui bisogni nutrizionali degli astronauti in condizioni estreme.

Ad inaugurare il progetto è stata la missione Axiom Space Ax-3, che ha portato quattro astronauti, tra cui l'italiano Walter Villadei, sulla Stazione Spaziale Internazionale.

La presidente Meloni ha espresso il suo orgoglio per l'iniziativa, che considera un esempio di come sia possibile coniugare la tradizione con l'innovazione, l'amore per le radici con la voglia di andare oltre gli orizzonti conosciuti, e di portare l'identità italiana nel futuro, definendo il colonnello Villadei ambasciatore per la candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Un'occasione del genere non poteva non essere celebrata con un collegamento spazio-Roma che ha visto sua eccellenza Meloni dialogare con Villadei (orbitante sulla ISS) dal Colosseo!

Anche il cognato Lollobrigida non ha mancato di celebrare l'Italian Space Food dialogando con l'astronauta italiano, ma nel suo caso dal tg1 di prima serata, introdotto da una eccitatissima giornalista...

"Non rinunciamo alla nostra storia e tradizione", ha dichiarato il cognato d'Italia. "L'uomo non dovrà rinunciare alla Qualità ovunque abita o abiterà in futuro. Ma dietro la nostra Qualità ci sono i nostri agricoltori con il loro lavoro. Grazie a chi onora l'Italia nello Spazio e sulla Terra".

'na cacio e pepe... 'na piccola magnata pe' Lollobriggida, 'na grande abbuffata pe' su' cognata.