A Baku, in Azerbaigian, si è svolta nel pomeriggio la sfida tra le due altre squadre che insieme a Italia e Turchia fanno parte del Gruppo A di Euro 2020.

È finita in parità, 1-1. Anche in questo caso, la partita si è sbloccata nel secondo tempo, dopo i primi 45 minuti in cui gli elvetici hanno mantenuto il controllo della gara, ma senza dare l'impressione di essere realmente superiori ai gallesi che con Ward, Ramsey, James e Bale in squadra non sono certo una formazione da sottovalutare.

Ed infatti è del gallese Keiffer Moore la prima vera occasione della partita con il portiere svizzero Sommer che riesce però a respingere sopra la traversa la sua conclusione. La Svizzera risponde con lo splendido colpo di tacco di Fabian Schär sul primo palo che stavolta costringe Danny Ward a superarsi.

I gol arrivano nella ripresa. Al 49' è la Svizzera che si porta in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Breel Embolo - sesto gol in nazionale - che sfrutta al meglio un corner di Xherdan Shaqiri.

Anche nei secondi 45 minuti, è la Svizzera a fare la partita, ma il Galles trova il pari al 74' grazie ad un gol di Moore che finalizza un perfetto cross di Joe Morrell.

Pertanto, nel Gruppo A, l'Italia comanda la classifica con 3 punti, seguita da Galles e Svizzera con 1, mentre la Turchia è ferma a 0.

Le squadre del gruppo A torneranno in campo mercoledì 16 giugno:

Turchia - Galles – Mercoledì 16 giugno, ore18 a Baku;

Italia - Svizzera – Mercoledì 16 giugno, ore 21 a Roma.





Crediti immagine: twitter.com/EURO2020/status/1403724947860688898