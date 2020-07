Parte la nuova campagna pubblicitaria di PromoPharma: a luglio in onda sui canali Mediaset e La7 gli spot su alcuni prodotti di punta dell'azienda che dalla natura ricava sempre soluzioni per il nostro benessere.

Dimagrire e stare in forma grazie a quello che offre la natura.

Da oltre 20 anni PromoPharma è orientata alla ricerca e allo sviluppo di prodotti per il benessere e la cura della persona.

In questi giorni è partita la nuova campagna pubblicitaria in televisione di PromoPharma dedicata alla Linea Dimagra e al prodotto Vado sciroppo fichi e manna e l’azienda rilancia i suoi prodotti di punta.

Nel mese di luglio, sui canali Mediaset e La7 andranno in onda gli spot pubblicitari dedicati a questi best seller di PromoPharma.

Il metodo Dimagra

La Linea Dimagra è una linea di integratori e alimenti pensati per chi vuole dimagrire in modo rapido e sicuro.

Il metodo Dimagra ha una triplice azione: smaltire i kg in eccesso, disegnare una nuova silhouette e disintossicare l’organismo. A differenza di diete ipocaloriche, Dimagra® promuove una perdita rapida e significativa di centimetri, soprattutto intorno alla vita e fianchi e nella zona glutei e cosce. Grazie al diario alimentare e alla varietà di gusto dei prodotti nella linea, questo metodo è facile e piacevole da seguire.

Il metodo prevede tre percorsi: il percorso “Advance” per chi è in forte sovrappeso e desidera perdere velocemente il grasso in eccesso, quello “Intermedio” per chi si trova in moderato sovrappeso e il percorso “Standard” ideale per il mantenimento e la definizione muscolare.

Lo spot presenta il nuovo Aminodiet drink, la soluzione già pronta da bere per chi vuole intraprendere un percorso di dimagrimento con il metodo Dimagra, nei gusti Lampone, Ananas e Pera!

Dalla natura lo sciroppo Vado

Vado Sciroppo Fichi e Manna è unico nel suo genere. La sua formula innovativa permette di avere l’efficacia di un lassativo ma senza creare condizioni di urgenza o irritazione.

Grazie alla sua composizione naturale e ad alcuni ingredienti come il finocchio, la malva e la liquirizia, Vado è in grado di liberare l’intestino in modo dolce ed efficace, ristabilendo la normale funzionalità intestinale.

È disponibile nel formato da 150 ml oppure nel nuovo formato da 10 stick da 2,5 ml, comodissimo da portare sempre con te!

La mission di PromoPharma

Da oltre 20 anni PromoPharma offre i migliori rimedi e trattamenti naturali ed efficaci nell’ambito delle “Terapie Dolci” con il preciso obiettivo: fornire alla clientela prodotti di alta qualità nel pieno rispetto della tradizione e della natura. Il tutto salvaguardando salute e benessere delle persona nella sua totalità e integrità, con l’utilizzo sinergico e integrato di terapie dolci.

I prodotti PromoPharma sono disponibili nelle migliori farmacie, erboristerie e parafarmacie ed anche online sul sito www.xanastore.it

Per informazioni:

PromoPharma S.p.a.

Via Biagio di Santolino, 156

47892, Acquaviva (Rep. San Marino)

Tel: +378 0549/911030

Fax: +378 0549/956700

E-mail: info@promopharma.it

Servizio clienti: 800 142 701