Il 16 novembre 2023 nell’ambito dell’eccezionale evento, presso la splendida cornice del Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli, EuroVolley 2023 I Drawing of Lots, i sorteggi dei gironi per i Campionati Europei 2023 maschili e femminili di pallavolo, si sono esibiti il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli, artisti lirici di fama internazionale che hanno rapprentato il belcanto lirico partenopeo,accompagnati dal maestro Michele Gaudino,violinista e mandolinista.



Olga De Maio soprano e Luca Lupoli tenore.

I due cantanti lirici hanno interpretato mirabilmente, in apertura e chiusura della serata, due immortali melodie classiche napoletane, riscuotendo un grande successo e suscitando vive emozioni tra il caloroso e numeroso pubblico accorso.

La cerimonia è stata presentata dalla conduttrice di Rai Sport Simona Rolandi, coadiuvata sul palco dal pallavolista statunitense Benjamin Patch e da Federico Ferraro, addetto stampa della Confederazione Europea, trasmesso in diretta eurovisione su Rai Sport.

Hanno preso parte alla serata numerose autorità politico-sportive nazionali e internazionali, tra cui i vertici della Confederazione Europea, con in testa il presidente Aleksandar Boričić; il presidente Giuseppe Manfredi con il consiglio federale FIPAV e molti dirigenti dei comitati periferici coinvolti nell’organizzazione di EuroVolley 2023.

Presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Assessore allo Sport di Napoli Emanuela Ferrante, il direttore generale di Sport e Salute Diego Nepi Molineris e alcuni rappresentanti delle amministrazioni regionali e locali che collaboreranno alla realizzazione delle due rassegne continentali.

In sala anche le stelle del passato pallavolistico azzurro come Andrea Lucchetta e Antonella Del Core. Insieme all’ex schiacciatrice è salito sul palco per l’estrazione delle sfere contenute nelle urne, l’opposto azzurro campione del Mondo e d’Europa Yuri Romanò, reduce dalla trasferta in Coppa CEV con il suo club.

L’impeccabile organizzazione ed intera regia artistica dell’evento è stata curata dalla King Kom, rappresentata da Nicola Alfano e Luigi De Giulio che ha supportato Fipav e Cev per tutta la realizzazione.

Presenti in platea anche i direttori tecnici delle nazionali giovanili azzurre Julio Velasco e Marco Mencarelli e per Fipav e CEV i due presidentiGiuseppe Manfredi e Aleksandar Boricic.





A cura di Noipernapolipress