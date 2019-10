I VOLTI DELLA PAURA al MIC - Museo Interattivo del Cinema per i 50 anni dalla scomparsa di Boris Karloff

Dal 16 al 30 ottobre 2019 il MIC - Museo Interattivo del Cinema di Milano propone la rassegna dal titolo "I volti della paura di Boris Karloff", imperdibile rassegna per celebrare i 50 anni dalla scomparsa della prima - e inarrivata - grande icona del cinema horror.

William Henry Pratt, questo il suo vero nome, nacque a Dulwich, Londra, nel 1887. Iniziò la sua carriera di attore in teatro, dopo essersi trasferito in Canada nel 1909. Carriera che proseguì anche negli Usa dove arrivò nel 1915 e continuò finché non giunse a Los Angeles, dove incontrò il cinema e esordì con His majesty the American (1919), specializzandosi poi nel genere horror ed interpretando capolavori assoluti come Frankenstein (1931) e The mummy (1932).

La sua carriera sarà approfondita nella masterclass "Boris Karloff – Il fascino del male" che si svolgerà mercoledì 23 ottobre alle ore 18, a cura di Fabio Giovannini.

Durante il periodo d'oro del genere horror, Karloff interpretò una serie di personaggi contraddistinti da un'aggressività trattenuta, incanalata sui binari di una follia silenziosa e crudele, come la figura del sacerdote egizio Imhotep in The mummy (1932) di Karl Freund, del perfido dottor Fu Manchu in La maschera di Fu Manchu (1932) di Charles Brabin e King Vidor, dell'architetto Poelzig in The black cat (1934) di Edgar G. Ulmer, oppure di un cocchiere che rimuove i cadaveri dalle tombe in La iena - L'uomo di mezzanotte di Robert Wise.



IL CALENDARIO DEI FILM

Mercoledì 16 ottobre ore 17

Frankenstein

James Whale, tatto dall’omonimo romanzo di Mary Shelley e dall’adattamento teatrale di Peggy Webling Frankenstein: an Adventure in the Macabre, USA, 1931, b/n, 70’, HD. Int.: Boris Karloff, Colin Clive.

Un giovane scienziato scopre il modo di ridare la vita a un cadavere innestandovi un cervello nuovo, peccato che deciderà di utilizzare quello di un pazzo criminale, creando così un mostro terrificante.

Giovedì 17 ottobre ore 15

La mummia

Karl Freund, tratto dal racconto Cagliostro di Nina Wilcox Putnam e Richard Schayer, USA, 1932, b/n, 73’, HD. Int.: Boris Karloff, Zita Johann.

Una spedizione di archeologi scopre la mummia di Im-Ho-Tep, insieme a una formula in grado di riportare in vita i morti. Una notte, un membro del gruppo decide di recitarla, resuscitando così il principe egizio.

Venerdì 18 ottobre ore 15

The Black Cat

Edgar G. Ulmer, tratto dall’omonimo racconto di Edgard Allan Poe, USA, 1934, b/n, 66’, HD, v.o. sott.it. Int.: Boris Karloff, Bela Lugosi.

Una giovane coppia in viaggio di nozze viene attirata e rinchiusa in una villa da un sinistro personaggio. I due sposi assisteranno alla lotta tra quest’uomo e un altro misterioso individuo, suo acerrimo nemico.

Martedì 22 ottobre ore 17

Il castello maledetto

James Whale, Tratto dal romanzo La casa nella tempesta di J.B. Priestly, USA, 1932, b/n, 71’, HD. Int.: Boris Karloff, Melvyn Douglas.

Per ripararsi dalla pioggia cinque viaggiatori trovano rifugio presso l’oscura dimora dei Femm. La casa però nasconde molti segreti, che non tardano a rivelarsi, mettendo in pericolo la vita di tutti.

Mercoledì 23 ottobre ore 15

Frankenstein

James Whale, tatto dall'omonimo romanzo di Mary Shelley e dall'adattamento teatrale di Peggy Webling Frankenstein: an Adventure in the Macabre, USA, 1931, b/n, 70', HD. Int.: Boris Karloff, Colin Clive.





Mercoledì 23 ottobre ore 18

Masterclass Boris Karloff-Il fascino del male

A cura di Fabio Giovannini, studioso ed esperto di immaginario gotico, fantastico e noir, nonché autore del libro Boris Karloff (Profondo Rosso Ed., 2017).

A seguire

I Wurdalak (Ep. del film collettivo I tre volti della paura)

Mario Bava, tratto dal racconto omonimo di Leone Tolstoj, Italia/Francia, 1963, 30’, HD. Int.: Boris Karloff, Susy Andersen.

I Wurdulak sono vampiri che uccidono coloro che in vita hanno amato di più. Un vecchio, trasformatosi in uno di questi mostri, inizia la strage della sua famiglia.Ingresso unico Masterclass + film € 5, prenotazione obbligatoria al T. 02874114.



Giovedì 24 ottobre ore 15

La maschera di Fu Manchu

Charles Brabin, USA, 1932, b/n, 68’, HD. Int.: B. Karloff, M.Loy.

Una spedizione archeologica è alla ricerca della tomba di Gengis Khan, ma sulle loro tracce è anche il dottor Fu Manchu, deciso ad impossessarsi della spada e della maschera d’oro del condottiero…

Giovedì 24 ottobre ore 17

La iena - L'uomo di mezzanotte

Robert Wise, tratto dal racconto Il trafugatore di salme di R. L. Stevenson, 1945, b/n, 78’, HD. Int.: B. Karloff, B. Lugosi.

Il dottor MacFarlane si divide tra la professione di chirurgo e di docente, nessuno sa che parallelamente si serve per i suoi esperimenti di cadaveri “ufficiali” e di quelli che il suo assistente ruba al cimitero.

Venerdì 25 ottobre ore 15

Bersagli

P. Bogdanovich, USA, 1968, 90’, HD. Int.: B. Karloff, T. O’Kelly.

Bobby Thompson, dopo aver ucciso sotto mentite spoglie la moglie e la madre, inizia a collezionare armi da fuoco. In un’assolata giornata texana, inizia una sparatoria uccidendo e ferendo quarantasei persone.

Venerdì 25 ottobre ore 17

I maghi del terrore

Roger Corman, liberamente ispirato al racconto Il corvo di Edgar Allan Poe, USA, 1963, 86’, HD. Int.: Boris Karloff, Vincent Price.

Il mago Bedlo è stato trasformato in un corvo dallo stregone Scarabus. Rifugiatosi a casa del dottor Craven, inizierà a preparare la sua vendetta contro il rivale, che nel frattempo vive con sua moglie.

Martedì 29 ottobre ore 17

Il killer di Satana

Michel Reeves, UK, 1967, 85’, HD. Int.: Boris Karloff, Catherine Lace.

Uno scienziato riesce a costruire una macchina che gli consente, privandoli della loro volontà, di guidare col pensiero altri esseri umani. Che cosa succederà se questa scoperta finirà nelle mani sbagliate?

Mercoledì 30 ottobre ore 15

Condannato a morte

William Night, tratto dai racconti Di Hugh Wiley, USA, 1940, 86’, HD. Int.: Boris Karloff, Grant Withers.

Vermon, un ricco armatore, viene trovato ucciso nel suo ufficio, dopo aver avuto un diverbio con il giovane Fleming, che viene ritenuto colpevole. Ma una giornalista si batterà per dimostrare la sua innocenza.

Mercoledì 30 ottobre ore 17

L’ora fatale

William Night, tratto dai racconti Di Hugh Wiley, USA, 1940, 68’, HD. Int.: Boris Karloff, Grant Withers.

Un ispettore muore durante un’indagine sul commercio clandestino di preziosi. Un suo collega e amico si ripromette di vendicarlo, anche grazie al prezioso aiuto di un celebre poliziotto cinese.