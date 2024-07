È stata un'illusione, più in relazione alla Spagna che per quanto riguarda l'Inghilterra visto che il pareggio è arrivato all'ultimo minuto, che delle squadre outsider come Georgia e Slovacchia potessero qualificarsi ai quarti di EURO 2024, ma almeno abbiamo potuto assistere a degli incontri di calcio dove chi era in campo si è battuto al limite delle proprie possibilità, cercando di proporre gioco. Una considerazione, questa, che si spiega raffrontando la prestazione dell'Italia contro la Svizzera.

Inghilterra e Slovacchia si sono affrontate alle 18 all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen. Gli inglesi si sono aggiudicati l'incontro con un faticosissimo 2-1.

La Slovacchia ha aperto le marcature con un gol di Ivan Schranz al 24', al termine di un'azione spettacolare. Gli inglesi si sono ritrovati solo nel secondo tempo, sfiorando il pareggio più volte, in particolare con un colpo di testa di Kane e un palo di Rice. L'1-1 è arrivato solo nel recupero, a partita terminata, grazie ad una spettacolare rovesciata di Bellingham su azione d'angolo.

Sul risultato di parità si è andati ai supplementari dove a due minuti dall'inizio del 1° tempo è arrivato il gol di testa di Kane, smarcato da un assist di Tony che definire casuale è dir poco, che ha fissato il punteggio sul 2-1, nonostante i tentativi della Slovacchia di riportarsi in pareggio.

Le statistiche della partita parlano di un domino inglese, con il 63% di possesso palla e 9 calci d’angolo contro il 37% di possesso palla e 1 calcio d’angolo della Slovacchia, che si è però concentrato solo nel secondo tempo, quando la squadra di Calzona ha cercato soprattutto di difendere l'1-0.

Più facile la vittoria della Spagna, anche se all'inizio qualche preoccupazione l'ha avuta, nonostante il più che convincente 4-1 finale. La Georgia ha aperto le marcature al 18' con un autogol di Le Normand, seguito da un gol di Rodri al 39'. Nel secondo tempo, dopo Kvaratskhelia ha fallito di poco il raddoppio per la Georgia, Fabian Ruiz ha portato in vantaggio gli iberici al 51', che hanno poi messo in sicurezza il risultato prima con Nico Williams al 75' e poi con Dani Olmo all'83'.

Ai quarti, la Spagna ai quarti affronterà la Germania il 5 luglio alle 18, mentre il giorno dopo, alla stessa ora, l'Inghilterra se la vedrà con la Svizzera.