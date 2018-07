TONY ALEX: “WHERE ARE YOU FROM?” è il singolo d’esordio del cantautore napoletano

L'autore omaggia Napoli, una delle città più belle del mondo, con un pezzo dal ritmo funky.

Il leit-motiv della canzone mette in evidenza come certi detti antichi e frasi fatte, trovino una loro collocazione anche nella realtà nel mondo in cui viviamo.

Guarda il video su YouTube:



ETICHETTA: Stay Record

Radio date: 15 maggio 2018

BIO

Tony Alex nasce a Napoli e sin da ragazzo nutre una grande passione per la musica, che lo porta a comporre vari brani musicali. Questo singolo anticipa la pubblicazione del suo primo album prevista in autunno.

