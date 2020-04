Gli spaghetti cacio e pepe e lime sono un'interessante rivisitazione di un classico della cucina romana, la novità è quella di abbinare la nota piccante di questi due ingredienti a quella agra e fruttata del lime. Da Blog senza glutine

Un tocco esotico che si sposa benissimo con la preparazione originaria dandole freschezza ed equilibrio.

Preparare gli spaghetti cacio e pepe e lime è semplicissimo, bastano davvero pochi minuti e pochi ingredienti per ottenere un primo piatto dal gusto particolare, che saprà stupire i vostri ospiti per la sua stravagante originalità.

In meno di dieci minuti potrete portare in tavola un gustoso piatto di spaghetti cacio e pepe e lime e dimostrare di essere dei cuochi provetti che amano osare, o morire provandoci... 😊

Ingredienti (per 2 persone)

180 g di spaghetti senza glutine

60 g di pecorino romano

1 lime

pepe nero

sale grosso

Preparazione

La preparazione di questo piatto richiede non più di 10 minuti, più il tempo di cottura degli spaghetti. In una pentola capiente, cuocere gli spaghetti al dente in abbondata acqua salata, nel frattempo, in una ciotola grattugiare 60 g di pecorino romano e mescolarlo al succo del lime.

Aggiungere 1 mestolo di acqua di cottura della pasta, gli spaghetti e una spolverata di pepe nero, mescolare bene fino ad ottenere un salsina e servire subito, decorando con la scorza grattugiata del lime.

Una gustosa variante

Una variante a questa ricetta è quella di aggiungere gamberetti, che danno più gusto e non sbilanciano l'equilibrio del piatto, danno al massimo un tocco di dolcezza.

I gamberetti, cotti in precedenza, vanno aggiunti poco prima della pasta, prenderanno il sapore della salsa solo dopo l'impiattamento.

Come nota finale, posso aggiungere che, oltre agli spaghetti, a me questo piatto piace anche con le linguine