Il Paris Saint Germain ha annunciato ufficialmente con questo video, pubblicato sul proprio sito e sui propri profili social, l'arrivo di Lionel Messi nel club francese.

Un video che non lascia spazio a dubbi e che ci informa che il campione argentino è arrivato in Francia per firmare il nuovo contratto che lo legherà al PSG per i prossimi due anni (con opzione sul terzo).

Quanto guadagnerà Messi? Ufficiosamente si parla di 30 milioni di euro, ma per conferme sarà da attendere la conferenza stampa di presentazione, di cui ancora non è stato reso noto né il giorno, né l'orario.

Già con gli ultimi acquisti, il PSG era da considerarsi una specie di nazionale che porta il nome di un club, visti i giocatori che può permettersi di schierare. Adesso, con l'arrivo di Messi, lo è ancor di più.

Per il suo tecnico, l'argentino di origini italiane Pochettino, da tempo definito il miglior perdente di successo tra gli allenatori attualmente in circolazione, aumenteranno responsabilità e preoccupazioni perché adesso tutti, proprio tutti, si attenderanno che il PSG debba sempre vincere ogni gara.