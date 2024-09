E' fuori il nuovo singolo “TIK TOK” di PeterKing, disponibile su tutte le radio dal 6 settembre.

"TIK TOK" è una canzone con sonorità Dembow, caratterizzato per un ritmo più lento ai brani Dembow moderni, ripescando sonorità Demobow più old school ma lasciando un mood molto energico e ritmato. Gli strumenti principali sono la voce, il basso, la batteria e la conga.

José Antonio Peterking Patten, meglio conosciuto come "Peter King", è un cantante cubano specializzato nella musica Urban Latin, in particolare nei generi Dembow e Raggaeton. A Dicembre 2023 esce il brano "O SARRACINO DEMBOW", coinvolgendo personaggi del mondo dello spettacolo nazionale ed influencer. Da Febbraio 2024 in poi, grazie alla viralità sui social, ha un boom di fama a livello nazionale, raggiungendo un totale di oltre 9 milioni di visualizzazioni su Instagram e più di 7 milioni di Tiktok. Ciò ha portato l'artista ha creare una delle fanbase più fedeli in Italia, con oltre 50.000 follower su Instagram. E' noto anche come "KING DELLA PAPAYA, IL MESSIA DEI SAYAYIN". Inoltre, vanta concerti su palchi come il Milano Latin Festival, il Pick-up di Torino, l'Urban fest, riuscendo ad aprire live di artisti come ROCHY RD, ARTIE 5IVE, DONATY, CHRIS MJ ed altri.

