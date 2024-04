Grazie ad una norma del decreto Semplificazioni si apre un’opportunità importante per i proprietari di terreni privati non utilizzati, che possono essere trasformati in maniera temporanea in aree di parcheggio per migliorare le condizioni di fruibilità della città e delle aree balneari in ragione del consistente aumento del flusso turistico nel territorio.

Chiaramente l’intervento resta subordinato al rispetto delle condizioni di sicurezza e viabilità, che saranno verificate in sede d’istruttoria delle istanze: è quanto emerge da una delibera della Giunta municipale, che ha votato un preciso atto d’indirizzo al Dirigente del settore Politiche del Territorio affinché siano definiti i criteri per dare attuazione a tale intervento, che dovrà essere poi deliberato dal Consiglio comunale.

Praticamente, una volta che anche l’Aula si sarà espressa positivamente, i privati, aventi delle aree non utilizzate per fini edificatori e quindi anche agricole, potranno realizzare e gestire dei parcheggi, seppur non in maniera definitiva, dove ospitare le autovetture.

“Una misura – quella prevista dalla Legge 120/2020 – viene sottolineato – avente natura comunque integrativa e non sostitutiva, dei più tradizionali strumenti di pianificazione urbana, che riguarda anche le aree pubbliche”.