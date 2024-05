CHIARA TAIGI - RAIUNO - DOMENICA 2 GIUGNO 2024 ore 7:50

APPUNTAMENTO a UNOMATTINA IN FAMIGLIA

Chiara Taigi canterà nell'ultima puntata della stagione 2023-2024 del programma Uno Mattina in Famiglia su RAI UNO giunto alla sua 35° edizione, nel giorno della Festa della Repubblica Italiana, nella piacevole compagnia di Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, con la Regia di Marco Aprea.

Chiara Taigi ha preparato un appuntamento musicale molto particolare da non perdere su UnoMattina in Famiglia in una puntata speciale con molte rubriche esclusive, eventi e servizi speciali dopo le ore 7:30 di Domenica 2 Giugno 2024.

Chiara Taigi coglie l'occasione della festività per rendere omaggio alla Cultura, l'Arte e l'Identità dell'Opera Lirica Italiana, divenuta Patrimonio immateriale dell'Unesco e che è un piacevole tributo in occasione della Festa della Repubblica Italiana .

Quale migliore coincidenza poteva dare lustro alla Cultura e alla Tradizione Italiana? E' necessario riconoscere un particolare merito al programma Uno Mattina in Famiglia che oltre al piacevole intrattenimento, il programma è una fonte storica che ha sempre curato e dedicato uno spazio per lo spettacolo, la cultura e la musica in RAI.





2 GIUGNO 2024 - dopo le ORE 7:30



