Nera di Gonnos ma di calibro ridotto: nuovi arrivi dall'Azienda Agricola Cabras

Ancora nuovi arrivi, e stavolta sono arrivate le olive piccole di Bruno Cabras. Erano già presenti nello store quelle grosse, tipiche da tavola, ma oggi abbiamo aggiunto un’opzione anche per gli amanti delle olive più piccole, da consumo così come sono o per la cottura.

Le olive piccole di Cabras

Non è nient’altro che questione di gusti, però non si sta parlando di sapore. I gusti sono personali, il sapore è sempre lo stesso. Stessa varietà (nera di Gonnos), stesso livello di maturazione, stessa lavorazione in salamoia. L’unica differenza è il calibro, perché risultano leggermene più piccole rispetto alla nera di Gonnos grossa, più carnosa e ottima per l’utilizzo in tavola. Le olive piccole di Bruno Cabras sono comunque ottime nell’uso così come sono come antipasto o spuntino, usate come ingrediente a crudo per la preparazione di creme e antipasti, oppure utilizzate per la cottura, a insaporire carni bianche come agnello, coniglio o pollo.