L'UNICEF sta fornendo 167 tonnellate di forniture mediche per circa 2 milioni di persone colpite dalla rapida escalation del conflitto in Libano, soprattutto donne e bambini.

Negli ultimi tre giorni, l'UNICEF ha consegnato 67 tonnellate di forniture mediche via terra e via aerea. Queste forniture, acquistate grazie al sostegno finanziario del Regno Unito, aumentano le risorse a disposizione delle équipe sanitarie per sostenere i servizi regolari e curare il numero crescente di persone che necessitano di assistenza medica a causa del conflitto. Secondo il Ministero della Sanità libanese, nell'ultimo anno sono state uccise 2.083 persone, tra cui più di 127 bambini. La maggior parte di questi decessi si è verificata nelle ultime settimane.

Queste 67 tonnellate di rifornimenti includono un aereo noleggiato dall'UNICEF che trasporta 25 tonnellate di farmaci e forniture mediche, arrivato all'aeroporto internazionale del Libano domenica 6 ottobre. Altre 25 tonnellate sono arrivate per via aerea e 17 tonnellate su strada dalla Giordania attraverso la Siria. L'UNICEF è stata tra le prime organizzazioni a consegnare forniture umanitarie al Libano su strada dopo la grave escalation del 23 settembre e altri camion arriveranno nei prossimi giorni. Queste forniture fanno seguito alle 100 tonnellate di materiale medico che sono state distribuite nel Paese nelle ultime settimane.

Le forniture mediche comprendono kit di emergenza fondamentali per gli ospedali che curano i pazienti feriti; kit ostetrici per aiutare le strutture sanitarie a garantire un parto sicuro alle donne in gravidanza; farmaci e medicinali essenziali per il trattamento di patologie acute e infettive; kit di primo soccorso per assistere le squadre di pronto intervento e le ambulanze che forniscono cure salvavita.

“Gli ospedali stanno facendo fatica a sostenere la pressione di questo tragico aumento dei casi”, ha dichiarato il Rappresentante dell'UNICEF in Libano, Edouard Beigbeder. “Sono urgentemente necessarie ulteriori forniture mediche per garantire che le donne e i bambini del Libano ricevano le cure salvavita di cui hanno bisogno. Grazie al sostegno finanziario del Regno Unito, l'UNICEF ha potuto rafforzare gli sforzi per salvare vite umane in Libano”.

Le forniture vengono distribuite negli ospedali pubblici, nelle strutture sanitarie e fra le squadre mobili in Libano.

Oltre alle forniture mediche, dal 23 settembre l'UNICEF ha distribuito 135 tonnellate di forniture di emergenza in Libano, anche a sostegno di circa 60.000 sfollati interni in più di 240 rifugi in tutto il Paese. I rifugi hanno ricevuto beni di prima necessità, tra cui circa 450.000 litri d'acqua, 22.000 coperte, 6.000 materassi e sacchi a pelo, 26.000 kit per l'igiene familiare e per bambini e 12.000 kit per l'igiene personale per donne e ragazze adolescenti. Nei rifugi sono in corso di implementazione anche servizi di supporto medico, per la salute mentale e psicosociale.

Data l'entità dei bisogni in Libano, l'UNICEF si appella con urgenza alla comunità internazionale affinché mobiliti il sostegno umanitario e assicuri che le vie di rifornimento in Libano rimangano aperte e che sia garantito un passaggio sicuro, consentendo la consegna rapida e sicura di aiuti salvavita ai bambini che ne hanno bisogno.

L'UNICEF continua a chiedere un cessate il fuoco urgente e sollecita tutte le parti a proteggere i bambini e le infrastrutture civili e a garantire che gli operatori umanitari possano raggiungere in sicurezza coloro che ne hanno bisogno, in conformità con gli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario.







Crediti immagine: © UNICEF/UNI657199/Choufany