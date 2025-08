"Cordoni detonanti, nitrato di ammonio e trizio: dal 7 ottobre 2023 l'Italia è diventata tra i principali esportatori di materiali a “duplice uso” verso Tel Aviv. Alcuni utilizzabili per le demolizioni controllate che stanno cancellando Gaza...""Dalle carte dell’inchiesta della Procura di Ravenna sul carico sequestrato a inizio anno in porto emergono i dettagli della presunta triangolazione volta ad aggirare la legge 185 sull'export di materiale d'armamento. È una triangolazione finalizzata a continuare a rifornire Israele di materiale d’armamento sotto mentite spoglie quella che emerge dalle carte della Procura di Ravenna nell’indagine a carico dell’azienda lecchese Valforge Srl, intestataria del carico sequestrato nel porto romagnolo il 4 febbraio di quest’anno. La tesi dell’accusa è che l’azienda di Cortenova (LC) si sarebbe fatta da “tramite” per altre due aziende di Varese per evitare i controlli previsti dalla legge 185 del 1990 sull’export di armi."

Questi sono due atti di accusa contro il governo Meloni, riassunti in due articoli pubblicati dal sito Altraeconomia. Due atti di accusa che smentiscono le ricostruzioni di parlamentari e ministri della maggioranza che, evidentemente mentendo oppure per ignoranza, sostengono che l'Italia non fornisce più armi ad Israele dal 7 ottobre.

Lo Statuto di Roma all'Art. 25 ricorda la Responsabilità penale individuale di chi promuove ciò che la CPI:

1. La Corte è competente per le persone fisiche in conformità al presente Statuto.

2. Chiunque commette un crimine sottoposto alla giurisdizione della Corte è individualmente responsabile e può essere punito secondo il presente Statuto.

3. In conformità del presente Statuto, una persona è penalmente responsabile e può essere punita per un reato di competenza della Corte:a) quando commette tale reato a titolo individuale o insieme ad un’altra persona o tramite un’altra persona, a prescindere se quest’ultima è o meno penalmente responsabile;b) quando ordina, sollecita o incoraggia la perpetrazione di tale reato, nella misura in cui vi è perpetrazione o tentativo di perpetrazione di reato;c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa fornisce il suo aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per farlo...

A seguito di ciò, Bonelli e Fratoianni hanno dichiarato in una conferenza stampa alla Camera di aver segnalato i membri del governo alla CPI per complicità nei crimini commessi in Palestina dallo Stato ebraico di Israele...