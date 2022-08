Anche in Abruzzo, è arrivata l'ondata di maltempo che già dalla giornata di ieri ha travolto le regioni del centro nord. Non ha risparmiato Pescara il forte vento che stanotte ha visto i vigili del fuoco impegnati in ben 40 interventi in tutta la provincia.

Dalle quattro di questa mattina i mezzi degli operatori di Ambiente, della polizia municipale, del settore manutenzioni e della protezione civile, sono impegnati a rimettere in sicurezza diverse zone della città dove soprattutto la caduta di alberi e rami, ha creato diversi problemi.

Nel primo pomeriggio di oggi, poi, forti temporali, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento hanno interessato il capoluogo e gran parte della costa abruzzese.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro e stanno intervenendo per risolvere situazioni legate ad allagamenti ed alberi caduti o pericolanti, anche se non si segnalano allo stato attuale situazioni particolarmente critiche.

Lavoro intenso dei bagnini di salvataggio che accorgendosi del cambio repentino del tempo, hanno invitato tutti i bagnanti ad uscire fuori dall'acqua per mettersi al riparo e infatti, nei minuti successivi, le zone di Montesilvano, Pescara e Francavilla sono state colpite dal violento maltempo che tutti abbiamo visto.

Nel litorale sud di Pescara, zona stabilimento Perla Rosa/Vigili del Fuoco, una delle bagnine della Praesidium Agency gruppo Dauro, ha messo in sicurezza alcuni turisti stranieri intenti a fare una nuotata, che non parlando italiano, nonostante l'invito a tutti i bagnanti ad allontanarsi dall'acqua, non si sono accorti né dello stato di allerta, né dell'imminente grandinata che stava per arrivare.

La bagnina di turno presso lo Stabilimento Vigili del Fuoco e Polizia di Stato, vedendoli ancora in acqua ed intuita la situazione di imminente pericolo, ha provveduto a spiegare loro il perché del richiamo e a farli allontanare dall'acqua.

Anche il concerto del Jova Beach Party a Vasto è stato sospeso poco dopo le 18 a causa del forte vento che rende instabile la situazione logistica nel “Mainstage”, il palco principale.

L’area antistante è stata sgomberata provvisoriamente così come lo specchio d’acqua che ricade all’interno del perimetro del villaggio. Il pubblico è stato fatto arretrare sino a dopo la linea dei tre palchi, con le due torri installate per equilibrare la diffusione del suono.

Permane la situazione di allerta meteo. Jovanotti dal palco ha parlato della possibilità di tornare a suonare non appena le condizioni migliorino.