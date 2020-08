il brano che ci farà compagnia sotto l’ombrellone (e che ci farà ballare).

È finalmente arrivato quel periodo dell’anno in cui chiudiamo a chiave l’ufficio e impacchettiamo il nostro costume da bagno in valigia, meta: vacanza!

Che sia al mare oppure no, l’estate non è estate senza un po’ di buona musica a tenerci compagnia. A questo ci hanno pensato Sofia Magistro e Eris Ernesto Castro Molina con il loro primo singolo “Sigueme”, un brano Latin Pop Reggaeton pronto a diventare la colonna sonora delle nostre giornate sotto l’ombrellone.

Come non lasciarsi trascinare dalla melodia travolgente e, se impossibiltati ad andare in vacanza quest’anno, almeno sognare ad occhi aperti di spiagge soleggiate e del rumore delle onde, come anche il testo di “Sigueme” ci suggerisce: “… Sai che mi manca/ scottarmi sulla spiaggia/ tuffarsi da una barca/ La mente sai che viaggia…”

Il brano (scritto da Eris Ernesto Castro Molina, Simone Cerratti, Cristian Sorrenti e Manuel Guaglianone), risulta decisamente orecchiabile e non ha nulla da invidiare a tanti tormentoni estivi che ogni anno puntuali ascoltiamo nelle radio delle nostre auto a tutto volume mentre andiamo a fare un aperitivo con gli amici.

Questo singolo ci riporta quindi a sognare di giornate spensierate e serate di festa, alla ricerca dell’amore e del divertimento, cosa di cui tutti in questo atipico 2020 abbiamo davvero in gran bisogno!



www.facebook.com/eris.castromolina