Roberto Speranza tranquillizza i cittadini che hanno fatto la prima dose di AstraZeneca.

Secondo Speranza, i vaccini sono e restano l'arma per uscire da questa pandemia.

Sulla stessa linea del ministro della Salute anche Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria, che ha spiegato così la momentanea sospensione delle vaccinazioni tramite AstraZeneca:

"L'EMA, l'Agenzia europea per i medicinali, sta facendo tutte le verifiche per poter riprendere in totale sicurezza la somministrazione del vaccino AstraZeneca".