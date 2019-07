Complottista io? Lady D

Il primo luglio 1961 nasceva Diana Spencer. Che vita è stata la sua? Chi era veramente? La sua morte è sospetta o frutto di un "banale" incidente?

"...Il 29 luglio 1981, nella cattedrale di Saint Paul, a Londra, Diana si presentò con un abito dai toni d’avorio e largo come un paracadute, al braccio del padre, un signore non in buona salute, un po’ barcollante e con l’aria di chi non sa esattamente dove si trovi. La madre, non si vedeva bene dove avesse preso posto, ma certamente lontana dall’ex detestato marito. In quarta o quinta fila, ma ce l’hanno detto solo dopo, c’era lei, Camilla Parker Bowles. Inglesona dalla mascella volitiva e amazzone incallita, la tenace signora attendeva solo la fine della messinscena, per mangiarsi quella figliola. Qualcuno afferma che la supremazia di Camilla,in realtà, fu in discussione mentre imperversava la luna di miele degli sposini, periodo durante il quale Diana avrebbe dovuto giocare meglio le proprie carte.

Dopo il viaggio di nozze sul reale yacht “Britannia”, obbligo cui nessun reale poteva sottrarsi, si venne a sapere che la ragazza era rimasta prontamente incinta: in tre anni, ecco sfornati due maschi.

Uscirono vari telefilm, per esaltare il nuovo modello di nozze da propagandare: la giovane donzella che va in sposa all’adulto principe azzurro, playboy pentito e pronto a fare il papà di numerosi figliuoli, a formare una coppia adatta al protocollo.

La neo principessa di Galles, poi Altezza Reale, per un po' stette al gioco, anche nell'abbigliamento: severi abiti lunghi e stivaloni, camicette accollate e copricapo enormi (quasi un chador in versione inglese). Le curve venivano mortificate e le sue lunghe e splendide gambe sempre coperte. Mentre era in attesa del primogenito, la fotografarono in bikini e ne nacque uno scandalo..." - Nella foto, un'immagine di Diana a lungo censurata, che la mostra durante una festa, prima delle regali nozze. Ipotesi e contro ipotesi nell'e-book "Complottista io?" di Carmen Gueye, Eidon Edizioni