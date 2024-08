Un intrigante gioco organizzato a Roma per promuovere l’uscita del romanzo “Ballo in fa minore”

La scrittrice di romanzi gialli Marta Brioschi, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro “Ballo in fa minore”, ha organizzato un gioco interessante e coinvolgente, che farà immedesimare il pubblico in una cena con delitto nei ruggenti anni Venti. L’evento è in collaborazione con “Mystery, il gioco delitto”. L’evento avrà luogo a Roma, nelle date 21 e 22 settembre 2024. Chiunque può candidarsi inviando una e-mail, entro e non oltre il 23 agosto, a [email protected], lasciando i riferimenti social ed un indirizzo fisico; tuttavia, i content creator, i blogger e i giornalisti avranno la precedenza e faranno parte del gruppo di 6 donne e 4 uomini che parteciperanno all’evento-gioco e riceveranno fisicamente l’invito, oltre alle istruzioni del gioco. In dotazione, sarà fornito un kit speciale ispirato a “Ballo in fa minore” ed una copia autografata del romanzo; il vincitore riceverà persino un omaggio speciale e personalizzato. I personaggi che parteciperanno al gioco avranno un ruolo attivo, da colpevoli o innocenti, e seguiranno le vicende sotto la guida di Marta Brioschi. Ognuno di loro dovrà condurre delle indagini o tenterà di sviarle per allontanare da sé i sospetti: a seconda della bravura del detective o dell’assassino, sarà decretato un vincitore. Ulteriori informazioni saranno rilasciate passo dopo passo, in puro stile “mystery”.

