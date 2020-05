Per consentire i lavori di bitumazione sulle vie C. Borgia, lungomare Garibaldi e Nino Ryolo da parte della ditta operante per conto della Fastweb, che ha eseguito in precedenza la posa di cavi telefonici interrati in fibra ottica, sarà necessario procedere alla chiusura delle suddette strade.

Con provvedimento della dirigenza del settore Polizia locale è stato disposto che dal 3 al 5 giugno prossimi la viabilità in quella zona sarà così regolamentata nell’orario compreso tra le 8 e le 17: istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, sulla via Lungomare Garibaldi (lato Ovest), nel tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e l’intersezione con la via N. Ryolo, da posizionare all’intersezione con la via C. Colombo; istituzione sulla via Lungomare Garibaldi all’intersezione con la via C. Colombo della direzione obbligatoria a destra, per i veicoli provenienti da Vaccarella; istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, sulla via N. Ryolo nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi e l’intersezione con la via C. Borgia, da posizionare all’intersezione con la via Lungomare Garibaldi; istituzione della direzione obbligatoria diritto sulla via F. Crispi all’intersezione con la via Lungomare Garibaldi; istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via C. Borgia nel tratto compreso tra il civico n. 102 e il n. 124; istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, sulla via M. Nardi, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Borgia e l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi, da posizionare all’intersezione con la via C. Borgia; istituzione sulla via M. Nardi all’intersezione con la via C. Borgia della direzione obbligatoria a sinistra.

Il Sindaco Giovanni Formica ha firmato l’ordinanza disciplinante l’erogazione dei servizi ai cittadini nella fase 2 post Covid-19 nel rispetto delle direttive della Funzione Pubblica: nel provvedimento si ribadisce la necessità di limitare la presenza di personale e di cittadini utenti all’interno degli Uffici comunali, pur in una prospettiva di cauta apertura dei servizi alla cittadinanza.

Da qui la necessità di contemperare l’interesse alla salute pubblica con l’esigenza di una gestione delle attività amministrative e dei servizi da erogare alla cittadinanza. Pertanto, a far data odierna, è stata disposta la riapertura degli Uffici comunali al pubblico con accessi contingentati e prenotati telefonicamente dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nei giorni da lunedì a venerdì, secondo le seguenti modalità:

1° SETTORE - TRIBUTI E CONTENZIOSO

SERVIZI

ACCESSO

n. di telefono per prenotazione

Ufficio Tributi e Tasse

Atrio del Carmine

090- 9231022



Ufficio Legale

Atrio del Carmine

090-9231022

Acquedotto (contratti e riscossioni)



Atrio del Carmine

090 - 9231022



IV ° e V° SETTORE - AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Servizio Idrico Integrato

Via F.sco Crispi, n.9

090 -9231320

Servizi Cimiteriali e Case Popolari

Ufficio Cappuccini

090- 9224977 - int. 213

Ambiente, Edilizia Privata, LL.PP.

Via F.sco Crispi, n.9

090 - 9231318

SUAP

Atrio del Carmine

090- 9231019



Gli uffici della Polizia locale, Stato Civile e Anagrafe riceveranno previo appuntamento e sarà consentito l'ingresso di una persona per volta.