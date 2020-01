Ali Abedzadeh, a capo dell'ente che gestisce l'aviazione civile iraniana, giovedì ha dichiarato che "l'aereo [ucraino con 176 persone a bordo caduto mercoledì a Teheran , ndr], che inizialmente era diretto a ovest dopo il decollo, ha virato a destra a seguito di un problema e stava tornando all'aeroporto al momento in cui è avvenuto lo schianto".

Inoltre, Abedzadeh ha riferito anche che alcuni testimoni hanno visto l'aereo "in fiamme" prima dell'incidente e che i piloti non hanno inviato richieste di soccorso prima di tentare di tornare all'aeroporto Khomeini.

Infine, Abedzadeh ha negato la possibilità che l'aereo sia caduto a seguito di un attentato e anche che possa essere stato abbattuto da dei missili, perché nello stesso istante "numerosi voli nazionali ed internazionali volavano nello spazio aereo iraniano alla stessa altitudine di 8mila piedi (2.400 metri). La possibilità dell'impatto di un missile non può essere in alcun modo presa in considerazione".



Di tutt'altro avviso il segretario del consiglio di sicurezza e di difesa dell'Ucraina Oleksiy Danylov, che per l'incidente dell'aereo ucraino non ha escluso nessuna delle seguenti ipotesi:



Veniamo infine alla tesi riportata dai media americani Newsweek e CBS News secondo cui il Boeing 737 ucraino sarebbe stato colpito da un missile Tor di fabbricazione russa. In proposito ci sarebbero informazioni da fonti dell'intelligence Usa, in base alle quali un satellite americano avrebbe rilevato segnali del lancio di due missili, seguiti da un altro segnale che indicherebbe l'avvenuta esplosione.





NEW: "CBS News has learned U.S. officials are confident that Iran shot down a Ukrainian jetliner in the hours after the Iranian missile attack on U.S. targets. 176 people were killed, including at least 63 Canadians." https://t.co/BLBUKzzbO6 pic.twitter.com/EHENM9HgqM