Non esiste una Milano Fashion Week senza i cosiddetti 'fuori salone', o meglio i party che accompagnano le presentazioni e le sfilate che costellano la settimana dedicata alla moda milanese.

E così è stato anche per Mad Mood, il 'format' inventato da Marianna Miceli, in grado di unire fashion, cultura e industria del territorio, per l'occasione legando fra loro Italia (Puglia), Kazakistan e Repubblica Dominicana.

Il tutto unito agli sponsor dell'evento, dalle Terme di Santa Cesarea alla pietra leccese di Bianco Cave fino ai vini di MandWinery, per un mix tutto pugliese che ha trovato nella Rete Apoolia di Leonardo Lanzilao la sua più compiuta espressione.