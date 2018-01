Il sax di Gianni Vancini dal vivo all'Elegance Cafè

Gianni Vancini presenta "Get Your Groove On". Nel disco, interamente registrato a Los Angeles, solo musicisti e special guest di fama internazionale tra cui Terry Wollman, Greg Manning, Selina Abright, Jeff Lorber, Kenya Hathaway, Kirk Whalum, Stan Sergeant, Alex Al.

Vancini, considerato uno dei più promettenti sassofonisti nella scena del jazz contemporanea, dall’inconfondibile stile americano e più volte presente nelle classifiche USA, farà divertire ed emozionare sul palco dell’Elegance Cafè accompagnato dalla Groove Family, formazione collaudata con la quale collabora già da tempo.

Sul palco Gianni Vancini (sax), Cristiano Micalizzi (batteria), Matteo Carlini (basso), Jacopo Carlini (tastiere) e Valentina Ducros (voce).

Venerdì 2 febbraio

ore 21.30

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 - Roma

Euro 20 (concerto e prima consumazione)

Infoline 0657284458