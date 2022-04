Con sei Ducati nelle prime 12 posizioni della griglia di partenza del GP di Spagna, a Jerez la pole non poteva non andare ad una delle moto di Borgo Panigale. E infatti sulla prima casella troviamo la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia che in Q2, con il nuovo record del circuito realizzato con un sensazionale 1:36.170, ha dato quasi cinque decimi di distacco a Fabio Quartararo (Yamaha), che partirà secondo, con a fianco l'Aprilia Racing di Aleix Espargaro.

Primo della seconda fila troviamo l'altra Ducati di Jack Miller, che precede un Marc Marquez (Honda) che una volta, a Jerez, avrebbe fatto da faro per gli altri piloti, mentre oggi si è dovuto arrangiare nello sfruttare la scia di Bagnaia prima e di Quartararo poi, per ottenere il suo miglior tempo. A seguire, la Pramac di Johann Zarco, salito dalla Q1 insieme alla matricola Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team), ottavo, dietro la LCR Honda di Takaaki Nakagami.

A chiudere la lista dei primi 10 migliori tempi, Joan Mir (Suzuki) e Jorge Martin (Pramac Racing), entrambi caduti in curva 1. Per le terre anche Enea Bastianini (team Gresini), che scatterà dal via in undicesima posizione.



Questi i 10 migliori tempi della Q2:

01. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1:36.170

02. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.453

03. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.763

04. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.879

05. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 0.975

06. Johann Zarco (Pramac Racing) + 1.050

07. Takaaki Nakagami (LCR Honda IDEMITSU) + 1.084

08. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 1.115

09. Joan Mir (Team SUZUKI ECSTAR) + 1.160

10. Jorge Martin (Pramac Racing) + 1.356



Domenica, la gara prenderà il via alle ore 14:00.