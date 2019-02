Nozziamoci.it non genera contatti ma clienti reali

La nascita di Nozziamoci.it è stata, per molte coppie un punto di riferimento, che ha permesso loro di organizzare il proprio matrimonio in modo semplice e soprattutto genuino, grazie al supporto, qualitativo, del servizio Wedding Planner gratuito. Nozziamoci ha supportato più di 3.000 coppie, italiane ed internazionali, progettando gli eventi a seconda delle proprie esigenze. Oggi è una realtà diversa, oltre a supportare le coppie è presente online con un Magazine sempre aggiornato, con rubriche dedicate al mondo della Moda, Make Up, Arredamento e cucina, raggiungendo più di 20.000 utenti univoci, grazie a contenuti sempre aggiornati. Oggi, con molte soddisfazioni, Nozziamoci ha compiuto il primo anno di attività, raggiungendo gli obiettivi prefissati, grazie ad una direzione marketing che si è occupata di tutte le attività e gestione delle strategie, per permettere ad un Magazine di raggiungere numeri importanti in un solo anno. Per questo motivo, oggi, è possibile offrire un servizio completo e maturo alle aziende, non il classico LEAD generation ma clienti reali che hanno l'intenzione di acquistare ciò che è stato proposto online. Ancora una volta un punto di riferimento, per chi desidera fare shopping in compagnia di un servizio gratuito e qualitativo, come quello di Nozziamoci, che sostiene chiunque abbia necessità di acquistare un capo della moda, un accessorio, il make up perfetto, tutto ciò che serve per organizzare il proprio matrimonio e rinnovare l'arredamento del proprio nido d'amore. Un vero successo, grazie al lavoro intenso di un team professionale, che ogni giorno si prende cura dei propri clienti, studiando per loro la strategia più idonea che permetterà loro, finalmente, di raggiungere l'obiettivo desiderato da ogni azienda, aumentare il proprio BUSINESS. Un successo tutto Italiano e giovane!