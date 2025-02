Con The Substance, Coralie Fargeat torna dietro la macchina da presa dopo il successo di Revenge (2017), confermandosi una delle voci più interessanti del cinema contemporaneo. Il suo approccio citazionista si distingue per un’impronta autoriale: in The Substance, pur richiamando fortemente un’estetica cinematografica ispirata a Lynch, Kubrick e Cronenberg, la regista riesce a sviluppare un linguaggio unico, esprimendo una chiara identità e una profonda consapevolezza artistica.



Il film, interpretato da una straordinaria Demi Moore, vincitrice del Golden Globe come Miglior attrice Protagonista, affronta tematiche di identità, desiderio e ossessione in un contesto visivamente suggestivo e profondamente inquietante. Ecco alcune curiosità e citazioni che rendono questo film un'esperienza imperdibile per gli amanti dei body horror e del thriller psicologico.



Ray Liotta era stato inizialmente scelto per il film nel febbraio 2022, ma è morto prima di poter girare le sue scene. Dennis Quaid lo ha sostituito e il suo personaggio include un riferimento a Jane Fonda e alla sua carriera nel fitness. Tuttavia, il regista ha voluto omaggiare Liotta nei titoli di coda con una nota di ringraziamento.