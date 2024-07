Un'interruzione dei servizi Microsoft a livello mondiale da venerdì sta causando enormi disagi a compagnie aeree, banche, organi di informazione e aziende.

Le interruzioni sono continuate ad aumentare per ore, dopo che Microsoft ha dichiarato di aver gradualmente risolto un problema che impediva l'accesso alle app e ai servizi di Microsoft 365.

Il sito web DownDectector, che tiene traccia delle interruzioni di Internet segnalate dagli utenti, ha registrato un aumento delle interruzioni nei servizi di Visa e Amazon, nonché di compagnie aeree tra cui American Airlines e Delta.

Tramite l'account X Microsoft 365 Status, l'azienda di Seattle sta pubblicando da ore dei post che aggiornano sul problema, in ognuno dei quali annuncia miglioramenti nella disponibilità dei servizi man mano che le azioni di mitigazione procedono.

Nonostante i miglioramenti, però, la situazione in molti aeroporti è sempre più caotica con diverse compagnie aeree che hanno sospeso i voli, affermando che i problemi sono dovuti al software di sicurezza informatica Crowdstrike.

Difficile capirne qualcosa, per il momento, ma sembrerebbe che un aggiornamento malfunzionante del software Crowdstrike stia mandando in crisi tutte le aziende che utilizzino tale prodotto che in alcune soluzioni potrebbe essere associato a Microsoft 365. Di fatto, molti computer che devono fare da interfaccia con le richieste degli utenti - negli aeroporti, nei centri commerciali, nelle stazioni... - praticamente non funzionano, con i monitor che visualizzano il classico schermo blu.

Quindi, sembrerebbe escluso che si tratti di un attacco hacker, anche se le conseguenze non sono molto diverse.