A seguito dell'assemblea di Lega Serie A che si è tenuta mercoledì, è stato deciso che la Roma giocherà l'ultima giornata di campionato, venerdì 20 maggio come chiesto dal club giallorosso.

"Decisione che è stata unanime", ha dichiarato il presidente di Lega, Casini. "Siamo tutti contenti che la Roma disputerà la finale della Conference League. Le altre che giocheranno per l'Europa rispetteranno il principio di contemporaneità scendendo in campo o tutte sabato o domenica, ma si deciderà dopo la penultima giornata".

La decisione è stata presa per favorire Mourinho nella preparazione della finale di Conference League con il Feyenoord.



Viste le ultime dichiarazioni di tesserati del club giallorosso a seguito di Fiorentina-Roma, è lecito presumere che la preparazione dovrà riguardare anche la terna arbitrale, in modo da decidere al meglio su come coordinarsi con la panchina della Roma, soprattutto con il suo allenatore, per sapere se e quando il Var, in alcuni casi, potrà o meno avere il via libera per chiamare l'arbitro a rivedere alcune azioni sul monitor in campo. Altrimenti, il risultato della finale sarebbe comunque falsato... ovviamente nel caso in cui la Roma non dovesse vincere.