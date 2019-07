Terzo millennio

Prossimamente aprirò una pagina su WIKI che conterrà la mia biografia. Per voi amici, ecco un'anteprima.

Nata a Ginevra nel 1964 da padre uzbeko e madre di Bisceglie, segno zodiacale toro, vive i suoi primi anni a Londra, dove studia merchandising e buying strategy for global world, contemporaneamente mantenendosi agli studi come giornalista di " New romantic magazine", icona mediatica del pop anni ottanta.

Successivamente si trasferisce a Los Angeles dove frequenta prestigiosi corsi alla U.C.L.A. e partecipa a diversi film diretti dal famoso regista Alan Smithee.

Rinuncia al cinema perché chiamata come consulente di evanescenza multimediale da Jacques Chirac.

Dopo una breve ma trionfale esperienza nel parlamento italiano con il partito CPI, COMITATO PARANINFI ITALIANI, e aver ricoperto la carica di ministro per gli affari della dissociazione sociale, si dedica alla scrittura pubblicando il successo mondiale " Henrietta Fotter", saga della nota fatina figlia di Harry Potter.

Dopo un breve matrimonio con Clark Gable Jr, e una lunga relazione lesbica con Fran Leib, con cui ha convissuto nella Trump Tower ospiti di Donald Trump, ha avuto due gemelli con la fecondazione in vitro, Fred e Barnie, pare con l'ausilio biologico di un noto tronista.

Attualmente vive in Cina, da dove spera di importare il modello lavorativo cinese, con lo slogan "lotta ai fankazzisti". (Foto Cisal fpl)