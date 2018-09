Andrea Raffa, tocca a "Hit With Barbara" (Hotfingers Records)... E con Il Privè dei Balocchi fa ballare Firenze e Montecatini Terme

Il nuovo singolo del dj producer toscano Andrea Raffa è "Hit With Barbara" ed esce su Hotfingers Records, una delle label italiane più stimate dai professionisti del clubbing di tutto il mondo. La gestiscono Alex Kenji, Manuel De La Mare e Luigi Rocca.

Come tutto ciò che mixa e produce Andrea Raffa anche "Hit With Barbara" è decisamente house. 127 battute al minuto, una voce femminile che continua a raccontare ancora e ancora una storia di gelosia, un bel po' di percussioni, funky, groove, jackin'... e il gioco è fatto. Ascoltare "Hit With Barbara" senza muoversi a tempo è davvero difficile.

Tra i tanti dj set di Andrea Raffa ci sono quelli legati a "Il Privè dei Balocchi", che prende vita il giovedì al Blue Velvet di Firenze ed il sabato al Villino, il privé di Villa Resort - Montecatini Terme / Pieve a Nievole (PT).



Ecco come si è raccontato l'artista toscano in una recente intervista...

Chi è Andrea Raffa? "Vivo da 30 anni, abito vicino Firenze, la mia natura è house. Al di là della musica sono appassionato di gastronomia e ristorazione, mi nutro di attualità e news 24 al giorno, e pure di politica. Ho sovente fame del sapere a 360 gradi. Ho delle aziende nel settore moda".

Come hai iniziato a fare il dj? "Ho iniziato a circa 16 anni, quasi parallelamente alla produzione musicale. Ho bisogno di sentirmi sempre al primo giorno della mia carriera, ed avere soddisfazioni disco dopo disco, gig dopo gig".

Che musica ti sembra sia piaciuta nell'estate 2018 e che musica balleremo nei prossimi mesi? "La musica house con tutte le sue sfaccettature fortunatamente è tornata ad avere spazio e consenso. A livello globale la musica reggaeton sta funzionando molto, soprattutto tra il pubblico femminile".



www.facebook.com/andrearaffapage/

www.instagram.com/andrearaffa.dj/

Andrea Raffa - "Hit With Barbara" (Hotfingers Records)

https://www.beatport.com/track/hit-with-barbara-original-mix/10971418