Il protagonista di Titanic, Leonardo Di Caprio ha salvato un francese dal rischio di annegare.

Come riporta il Daily Mail, il 30 dicembre Leonardo Di Caprio si trovava in vacanza a Saint Barts, ai Caraibi, a bordo di uno yacth con la sua nuova fiamma Camilla Morrone.

Il capitano dell'imbarcazione su cui si godeva la vacanza ha ascoltato via radio una richiesta di aiuto da una nave nave da crociera di Club Med per partecipare alla ricerca di un uomo caduto in mare.

Accettato il mayday, il capitano dello yacth, con il consenso di Di Caprio, ha cambiato rotta e si è diretto nella zona in cui era avvenuto l'incidente.

Incredibile ma vero, l'uomo caduto in mare è stato avvistato e portato a bordo. Il "naufrago" era in mare da 11 ore e le speranze di salvarlo erano ridotte al lumicino perché si stava facendo buio e a breve sarebbe sopraggiunto un temporale.

L’uomo, gravemente disidratato, era un dipendente di Club Med che era caduto in acqua dopo aver alzato troppo il gomito. Rifocillato con cibo e acqua, è stato poi soccorso dalla locale Guardia costiera per le cure mediche.

Naturalmente, nessuno ha potuto evitare di raffrontare l'accaduto con l'interpretazione di Di Caprio del film Titanic, in cui l’attore nei panni di Jack Dawson salvava Rose (Kate Winslet) dalle acque gelide dell’Atlantico.