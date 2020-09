Ancora in crescita il numero di contagi Covid in Italia che sono stati 1.585 nelle ultime 24 ore, dopo che il numero di tamponi effettuati è stato di 101.773, praticamente quasi identico al numero di quelli effettuati ieri, mentre il totale dei casi è salito a 291.442.

Con il dato odierno tutte le regioni hanno registrato nuovi casi di contagio, e sono sei le regioni con il numero di nuovi casi superiore a 100: Lombardia (281 con 21.707 tamponi), Emilia Romagna (110), Veneto (109), Toscana (119), Lazio (181) e Campania (195).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 41.413 (ieri erano 40.532). Tra i positivi, 212 (5 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 2.348 (ieri 2.285) sono ricoverati con sintomi e 38.853 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (ieri erano 38.040).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 215.954 dai 215.265 di ieri. Oggi sono 13 i decessi, con il totale che sale a 35.658.