Sabato 25 febbraio 23 si torna a ballare, ancora una volta, con il sound sofisticato e decisamente originale di Simone Mor al Fam - Desenzano (BS), un hot spot perfetto per vivere il Garda tutto l'anno, in ogni stagione. Dall'ora del brunch fino a tarda sera, nel weekend a tarda notte, è il posto giusto per guardare, farsi guardare, mangiare & bere bene… ovviamente con un certo stile.



Il locale è aperto ogni giorno tranne il martedì e dietro il bancone, c'è la professionalità di Riccardo Giacobini. "E' la nostra enciclopedia vivente sul mondo dei distillati", scrive lo staff di Fam - Desenzano (BS) sui social. "E' la mente che ha creato molti dei nostri signature cocktail ed un barman dal palato finissimo, in grado di consigliarvi sempre il drink di cui non sapevate di avere bisogno".



La brigata di Fam - Desenzano (BS), in sala, in cucina e pure in console, dove il 25/2 arriva il dj producer Simone Mor. E' fatta di professionisti così, in grado di far sognare chi non sapeva di avere nel cuore proprio quella passione...



Tra l'altro non da molto al Fam va in scena un menu tutto nuovo, che spazia dal pesce fresco alla carne alla griglia. E dopo cena, oltre a cocktail e drink, per Colazione da Tiffany, ci si godono anche dj set selezionati sempre in modo sofisticato, ogni volta diverso. Per questa serata l'ingresso con consumazione costa 10 euro. In console per questo party al mixer sempre o quasi si fa sentire con il suo modo di mixare decisamente eclettico, c'è spesso O' Neal Ephraim, capace di spaziare sempre con stile attraverso le sonorità più internazionali.



La filosofia di Fam: Family & Lifestyle

Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune.Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.



Fam

www.familylifestyle.it

+39 030 9120281

Via Zamboni, 5 25015 – Desenzano del Garda (BS)

Chiuso il martedì

https://www.instagram.com/fam.lifestyle/

https://www.facebook.com/fam.lifestyledesenzano/

//