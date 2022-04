Bucha (Buča), poco più di 35mila abitanti, così come Irpin costituisce la cintura periferica, a nord-ovest, di Kiev. Così come Irpin, Bucha è stata involontaria protagonista del tentativo delle forze russe di occupare la capitale ucraina.

Dopo che i soldati russi si sono ritirati dall'oblast di Kiev, le forze ucraine stanno rioccupando le posizioni perse in precedenza. A Bucha, oltre alla distruzione, hanno trovato per le strade decine di cadaveri di civili, molti con le mani legate, uccisi con un colpo alla nuca in quelle che non sembrano poter essere spiegate diversamente se non come barbare esecuzioni.

Ma scene simili, come ha dichiarato Sergey Nikiforov, uno tra i consiglieri di Volodmyr Zelensky, sono state registrate a Hostomel e Irpin, insieme all'esistenza di fosse comuni.

I crimini di guerra dell'esercito di Mosca sembrano dare ulteriori motivazioni all'occidente nel giustificare l'invio di armi all'Ucraina e ai Paesi confinanti con la Russia nel voler aumentare le proprie difese.

Dopo aver rinunciato, per il momento, a voler conquistare Kiev, l'esercito di Putin sta concentrando gli sforzi nel Donbass (Ucraina orientale) e nel sud del Paese, dove ha messo nel mirino Odessa.

Lo conferma il governatore dell'Oblast di Luhansk, Serhiy Gaidai, che ritiene che la Russia stia cercando di sfondare quella linea del fronte e che intensificherà i bombardamenti che ieri, per l'intera giornata, hanno interessato le città di Severodonetsk, Lysychansk e Rubizhne.

Lo confermano gli attacchi aerei e missilistici di questa mattina su Odessa dove è stata colpita una raffineria e alcuni depositi di carburante, utilizzati anche a supporto delle truppe ucraine che combattono nella vicina Mykolaiv.

Ieri, i russi aveva distrutto a Kremenchuk, la più grande raffineria di petrolio dell'Ucraina, un impianto gestito congiuntamente dallo Stato e dagli oligarchi Ihor Kolomoisky e Oleksandr Yaroslavsky in grado di raffinare 18,6 milioni di tonnellate di greggio all'anno.

Nell'ultimo bollettino delle forze armate ucraine, sono diventati 18.000 i soldati russi uccisi dal 24 febbraio, mentre sono stati distrutti 644 carri armati, 1.830 veicoli corazzati da combattimento, 325 pezzi di artiglieria, 105 lanciarazzi multipli, 54 missili aria-superficie, 143 aerei, 134 elicotteri, sette navi, 89 droni e quattro sistemi di lancio di missili balistici.

E per timore dell'aggressività della Russia, Jaroslaw Kaczynski, vice primo ministro e leader di Diritto e Giustizia (Pis), il partito al potere in Polonia, ha dichiarato che "se gli americani ci chiedessero di ospitare armi nucleari statunitensi in Polonia, saremmo pronti a farlo, perché ciò rafforzerebbe notevolmente la possibilità di arginare il potere di Mosca".

Ieri, il primo ministro finlandese Sanna Marin ha detto che la guerra della Russia contro l'Ucraina ha costretto la Finlandia a riesaminare la sua politica di sicurezza: "La Russia non è il vicino che pensavamo fosse". Per tale motivo la Finlandia deciderà entro questa primavera se aderire alla NATO, ha affermato Marin.

Il 2 aprile è di circa 4.200 il numero di persone che sono state evacuate dalle città sotto assedio. 2.650 hanno lasciato l'oblast di Luhansk. Circa 1.300 hanno viaggiato con le proprie auto da Mariupol e Berdiansk trovando rifugio a Zaporizhia. Anche dieci autobus con più di 300 residenti di Mariupol sono diretti a Zaporizhzhia.







Crediti immagine: twitter.com/richardgaisford/status/1510483152715796486