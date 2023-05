Gli SpinRockets sono una live band nata dalla grande amicizia e passione per la musica con l'intento di dare vita a uno spettacolo che riporti in auge i brani che hanno segnato la storia della musica internazionale, con particolare attenzione al mondo del pop rock, accanto ad alcuni brani autografi che si distinguono per un suono molto caldo e avvolgente, con chitarre acustiche ed elettriche, pianoforte e percussioni che creano un'atmosfera coinvolgente.

Su Spotify il loro primo inedito, "Addio?".

open.spotify.com/track/7KH7Uacjj8UETchczlP6Rd?si=AegS_CsITuyKyNWTpuEoOA