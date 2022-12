Mi chiamo Aurora Campostrini ed ho 12 anni, nome d’arte (D’Aurora) sono convinta che la mia strada sia quella di diventare una Cantante di musica Pop.

Ho frequentato per 3 anni e mezzo una scuola di canto e musica il Liceo Musicale F.Chopin del Canavese To, dove ho iniziato il mio percorso di Cantante e Musicista.

Attualmente prendo lezioni di canto da un insegnante - Cantante Professionista, Emanuela Scapino, con cui condivido musica e scelte musicali.

La mia passione è cantare con cui mi sono dilettata fin da piccola. A giugno ho partecipato al mio primo concorso canoro le “ Note D’oro “ in provincia di Torino, vincendo lo stesso, 1° posto con People Help The People – di Birdy. Ho partecipato al Tour Music Fest arrivando alle Live Audition svoltesi a Torino.

Ho partecipato ad un altro concorso Nazionale a Novara “Una Voce Che In Canta “ con dei giudici di tutto rispetto Vince Tempera – Elisabetta Viviani – e nella mia categoria la “junior” ho vinto – prima classificata con Skifall di Adele.

Attualmente sto partecipando ad un Concorso a Bergamo “ Voice4 Fame” e sono arrivata in finale.