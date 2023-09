Quando si tratta di vacanze esclusive, non basta prenotare la villa più lussuosa o l'hotel a 5 stelle: ciò che fa davvero la differenza è il servizio personalizzato, studiato su misura per esaudire ogni desiderio del facoltoso cliente. Ed è proprio sull'attenzione maniacale ai dettagli che si basa il nuovo concetto di lusso su misura.

Per chi può permettersi il meglio, la vacanza ideale deve essere un'esperienza unica e irripetibile, in cui ogni esigenza viene soddisfatta senza nemmeno il bisogno di chiedere. È così che gli operatori più esclusivi stanno rivoluzionando il settore dei soggiorni di lusso.

Uno degli aspetti distintivi è la consulenza preliminare, con la quale si delinea nei minimi particolari il piano di viaggio ideale, in base alle preferenze personali del cliente. Non un semplice itinerario, ma un progetto su misura che va dalle sistemazioni al noleggio auto di lusso, dalle esperienze gastronomiche alle attività da svolgere nella destinazione.

Il cliente non deve preoccuparsi di nulla: una volta arrivato a destinazione, è tutto già perfettamente organizzato come da desideri espressi. Ad attenderlo, c'è un assistente personale dedicato 24 ore su 24, pronto ad esaudire qualsiasi richiesta. Un servizio di maggiordomo 5 stelle, ma in forma ancora più riservata e attenta.

Ogni sistemazione è selezionata con cura certosina. Si tratta sempre di dimore esclusive, ville da sogno o suite imperiali, arredate con gusto sopraffino. Lo staff dedicato si assicura che ogni ambiente sia allestito secondo le preferenze dei clienti, con fiori preferiti, opere d'arte e arredi su misura.

Anche il guardaroba viene gestito in modo impeccabile: il personale si occupa di disfare le valigie e sistemare i capi nell'armadio, per un comfort da hotel 5 stelle. Piccole coccole come cioccolatini di benvenuto e amenities di lusso trasformano il soggiorno in un'esperienza indimenticabile.

Ma sono i servizi esclusivi a fare davvero la differenza. Si va dalle prenotazioni riservate nei migliori ristoranti stellati e beach club privé alle esperienze su misura, come lezioni di cucina, tour con guide d'eccezione, sedute di shopping personalizzato. Nulla è lasciato al caso, grazie alla profonda conoscenza del territorio dello staff locale.

Ogni idea del cliente può essere trasformata in realtà, grazie a partner selezionati capaci di garantire servizi d'élite come jet privati, yacht in affitto, elicotteri, perfino sfilate di alta moda in location da sogno. La parola d'ordine è sorprendere continuamente l'ospite.

Questo approccio "su misura" al lusso va ben oltre la semplice prenotazione in hotel di lusso. È un'arte che richiede sensibilità, empatia e attenzione maniacale al dettaglio. Creare un'esperienza davvero esclusiva significa entrare in sintonia profonda con l'ospite, interpretarne le esigenze più intime, tradurle in realtà senza limiti.

Per i facoltosi che possono permettersi il meglio, è il nuovo paradigma della vacanza dei sogni. Una coccola costante, un servizio impeccabile, come se ogni desiderio venisse esaudito per magia ancor prima di essere espresso. È il lusso su misura: un'esperienza unica costruita intorno alla persona.

Con il contributo di Villetta Croma