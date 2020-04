Il Pentagono ha reso disponibili tre video di oggetti volanti non identificati, UFO, ripresi in occasioni diverse da piloti della Marina.

Stralci delle clip erano stati condivisi online, ma non in via ufficiale, con molte persone che si chiedevano se fossero o meno reali.

Per evitare che l'opinione pubblica potessero farsi un'idea sbagliata, senza specificare però se tale "idea" si riferisse agli Ufo o al fatto di volerne nascondere l'esistenza, il Pentagono, che già aveva confermato che i video erano stati girati dalla Marina degli Stati Uniti, ha reso pubbliche tutte e tre le clip.

Di seguito le immagini: