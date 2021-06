Secondo quanto denunciato ad inizio del pomeriggio di questo lunedì, da Alarm Phone, sono almeno 5 le barche in pericolo nel Mediterraneo centrale che hanno a bordo circa 500 persone.

200 persone si trovano su una barca di legno in acque internazionali, 90 su un gommone nella SAR di Malta, 80 su una barca di legno sempre nella SAR di Malta, 75 su un gommone in acque internazionali e 29 su una barca in vetroresina anch'essa in acque internazionali.

Le autorità sono state allertate, ma non c'è traccia al momento di alcun intervento in loro soccorso. Tutte le imbarcazioni provengono dalla Libia.

Nel frattempo la nave umanitaria Geo Barents, gestita da MSF, ha a bordo migranti tratti in salvo in sette diversi operazioni di salvataggio al largo delle coste libiche. Tra di loro si trovano numerose donne e minori non accompagnati.

La Geo Barents è in attesa che le venga comunicato un porto sicuro per sbarcare i migranti.

410 rescued persons are on board the #GeoBarents since yesterday. They have been through harrowing journeys and are exhausted.

Let them reach a place of safety now. Show humanity and allow the immediate disembarkation pic.twitter.com/VTbMNqiKDl