Il singolo entra in rotazione nelle radio.

“Il Re Servo” è il terzo estratto del fortunato album d’esordio “Psicosi di una Donna Curiosa”, edito nel 2012 della rock band bolognese de Il Vaso Di Pandora. Passata la decade di storia il brano viene riscoperto e lanciato nelle radio in promozione nazionale, continuando così un ufficiale e intimo viaggio a ritroso nella discografia della band in attesa del nuovo lavoro di prossima pubblicazione. “Il Re Servo”, gemella del singolo “Fuori” anche se dall’atmosfera del tutto diversa, parla di chi gravita sfortunatamente attorno a persone come quelle rappresentate nel brano citato e ne vengono ammaliate e sfruttate inconsapevolmente. Arrangiamento che sfocia in un raffinato pop d’autore a conferma della versatilità della band che, già dal primo album, sperimentava nuove soluzioni sonore destinate negli anni a divenire firma autoriale e artistica.

“La manipolazione è un’arte subdola, è colei che t’incensa e poi ti dà fuoco.” Il Vaso Di Pandora

Storia della band

La band de Il Vaso Di Pandora nasce nel 2009 dall’intuito della cantante Antonella Farace e del batterista Francesco Scaglioni. Dopo vari cambi di line up il quartetto si completa con Mario Guizzardi al basso e Gabriele Andrisani alla chitarra. L’innegabile matrice del quartetto basato a Bologna è quella del rock, specialmente quello più contemporaneo sviluppatosi negli anni zero, da cui Il Vaso Di Pandora mutua quel particolare gusto per edificare muri sonori con i quali colpire il proprio pubblico in modo diretto, potente, come uno schiaffo. Dopo “Psicosi Di Una Donna Curiosa” del 2012, “Massacri per Diletto”, uscito nel marzo 2015 e “L’Astronaufrago”, pubblicato nell’Aprile 2019, la band è pronta al suo gran ritorno con un singolo in pubblicazione nel prossimo novembre e che aprirà le porte a un nuovo progetto discografico.

Spotify: open.spotify.com/artist/40IDfJbEH4cQtI3BtGy2D7?si=tiMKqeiTQg277XNIHwTyEQ

Facebook: facebook.com/ilvasodipandorabologna

Instagram: www.instagram.com/ilvasodipandoraband

YouTube: www.youtube.com/ilvasodipandoraband