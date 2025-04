(NON È UNO SCHERZO)

Per chi sceglie di viaggiare con uno dei Brand di viaggio di Alpitour World, a partire dal 1° aprile, sarà possibile attivare un’innovativa assicurazione per tutelare le proprie vacanze in caso di pioggia.

La divisione Tour Operating di Alpitour World ed Europ Assistance Italia, Care Company del Gruppo Generali, leader nell’assistenza ai viaggiatori, presentano Top Booking Meteo, un'innovativa polizza assicurativa pensata per proteggere le vacanze in caso di precipitazioni piovose.

Questa soluzione consente di ricevere un indennizzo economico per i giorni di forte piovosità durante il soggiorno, garantendo così una maggiore serenità a tutti i viaggiatori.

Con il clima sempre più imprevedibile e gli eventi estremi causati dal cambiamento climatico, infatti, le tanto agognate vacanze possono essere compromesse dal maltempo. A parziale consolazione, dal primo aprile, chi sceglie di viaggiare con uno dei Brand di viaggio di Alpitour World potrà attivare la nuova polizza di Europ Assistance che offre un indennizzo, che va da un minimo di 100 ad un massimo di 200 euro al giorno a persona.

Per ottenere l’indennizzo, le precipitazioni devono riguardare almeno il 50% dei giorni di viaggio e superare una soglia prestabilita. Il calcolo delle precipitazioni sarà effettuato da un ente esterno certificato e indipendente che utilizza i dati raccolti dal sistema Copernicus, per garantire la massima accuratezza e affidabilità, registrando ogni evento piovoso che superi il livello definito.

Alessandro Seghi, Direttore Commerciale della divisione Tour Operating di Alpitour World, dichiara: “Il nostro obiettivo con Top Booking Meteo è offrire maggiore tranquillità ai clienti che decidono di acquistare pacchetti turistici di corto, medio e lungo raggio, in un momento storico in cui prevedere, con largo anticipo, quali saranno le condizioni meteorologiche a destinazione è diventato sempre più incerto. La soluzione che abbiamo studiato e lanciato assieme al nostro partner assicurativo rappresenta un punto di discontinuità assoluto sul panorama turistico italiano e viene incontro alla sentita esigenza, da parte di clienti e agenzie di viaggio, di tutelarsi nel caso in cui un eccesso di piovosità possa impattare negativamente sulle loro vacanze».

Erika Delmastro, Chief Commercial Officer di Europ Assistance Italia, aggiunge: “Top Booking Meteo è un prodotto unico sul mercato, frutto della collaborazione con un partner per noi storico e consolidato come Alpitour World, con cui condividiamo l’impegno nell’innovazione per migliorare l’esperienza di viaggio in ogni fase. Il nostro obiettivo, come Compagnia nata per prendersi cura delle persone sempre e ovunque, è rimanere al fianco dei nostri clienti e dei nostri business partner, con soluzioni sempre più innovative in grado di rispondere in modo concreto e immediato a tutte le loro esigenze. Questo prodotto va proprio in questa direzione, garantendo protezione da un evento imprevedibile come le condizioni metereologiche e permettendo ai viaggiatori di vivere la vacanza con maggiore serenità”.

La polizza può essere acquistata anche dopo la prenotazione del viaggio e fino a 14 giorni prima della partenza e sarà valida per pratiche individuali comprensive di volo e hotel della durata di almeno 5 notti e con al massimo 2 destinazioni.