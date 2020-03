Johnny Depp tornerà ad interpretare il ruolo del pirata Jack Sparrow nella fortunata serie "Pirati dei Caraibi"?

Nel lungo contenzioso che ha portato alla separazione Johnny Depp e Amber Heard, l'attore era finito per diventare una specie di mostro che, nel tempo, avrebbe sottoposto la ex moglie a continue violenze. Ma negli ultimi tempi, però, la realtà dei fatti sembra essere l'esatto opposto e la gente pare averlo capito. Per tale motivo, l'ostracismo dei produttori nei confronti di Depp parrebbe terminato.

Quindi, la Disney parrebbe intenzionata a dare nuova linfa alla saga di Pirati dei Caraibi utilizzando ancora Johnny Depp come protagonista di un nuovo episodio, sarebbe il sesto, oppure come co-protagonista in un eventuale reboot della serie, dove verrebbero utilizzati nuovi attori.

Il primo film della saga (La maledizione della prima luna) con Jack Sparrow è del 2003, con l'ultimo film (La vendetta di Salazar) uscito nel 2017.