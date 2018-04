POLARTEC KOMETA, ottimo inizio di stagione per Contador

POLARTEC si complimenta con il team POLARTEC-KOMETA per l'ottimo inizio di stagione: «Il trasferimento di Matteo Moschetti è un successo per tutti.»

Polartec, azienda leader nella produzione di soluzioni tessili innovative, è lieta di congratularsi con il team ciclistico Polartec-Kometa di Alberto Contador che, dopo soli 3 mesi dalla sua creazione, è riuscito a portare uno dei suoi corridori nella categoria più alta del ciclismo professionistico.

L'italiano Matteo Moschetti, un nuovo talento nello sprint, si è guadagnato il posto nel team professionistico Trek-Segafredo, con cui ha firmato per i prossimi due anni, dopo un brillante inizio di stagione in cui il milanese hanno alzato le braccia ben sei volte.

Un vero traguardo, tanto improvviso quanto eccitante, sia per la Fondazione Alberto Contador sia per Polartec che affianca i ragazzi con i tessuti tecnologicamente studiati per migliorare la performance degli atleti.

Le parole del team manager Polatec-Kometa Fran Contador: "Per un progetto cosí recente come il team Polartec-Kometa, vedere uno dei nostri corridori Continental selezionato da un team World Tour, dopo solo 3 mesi, è un evento che nessuno avrebbe mai immaginato e siamo pienamente consapevoli di questa sfida. Se l'avessimo previsto 3 mesi fa, non ci avrei creduto".

Matteo Moschetti afferma: "Questa prima parte della stagione è stata superba. Vincere non è mai facile, ma farlo in sei gare è fantastico. Sono particolarmente felice che con una squadra importante come Polarec-Kometa, con incredibili compagni di squadra e persone che ci seguono. Per me è fantastico correre nella squadra ciclistica di Alberto Contador. Sogno di vincere una corsa come la Milano-Sanremo o una tappa di un grande tour, in particolare il Tour de France e il mio obiettivo principale è quello di essere un ciclista professionista con una lunga carriera".

Informazioni su Polartec Kometa Cycling Team:

Polartec, leader mondiale nel settore dei tessuti innovativi, è il principale partner del team ciclistico Polartec-Kometa. Fornitore di soluzioni tessili altamente performanti delle principali aziende di abbigliamento da ciclismo, Polartec ha progettato e realizzato il kit completo da gara e dopo gara del team Polartec-Kometa. È il frutto di un a constante collaborazione tra il marchio di tessuti tecnici innovativi e la squadra di ciclismo.